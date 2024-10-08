В Петербурге состоится третье заседание российско-малайзийской межправкомиссии

8–9 октября Третье заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству пройдет в Петербурге 8–9 октября, сообщает Комитет по внешним связям города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии