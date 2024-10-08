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Петербургский дневник

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В Петербурге состоится третье заседание российско-малайзийской межправкомиссии

В Петербурге состоится третье заседание российско-малайзийской межправкомиссии

8–9 октября Третье заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству пройдет в Петербурге 8–9 октября, сообщает Комитет по внешним связям города.

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