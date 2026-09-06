Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может пострадать втройне По данным ВВСУ, в ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по бандерштату, задействовав баллистические ракеты «Искандер-М» и 167 БПЛА различных типов.