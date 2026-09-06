Ужас на Банковой, далее везде: Кризис укро-ПВО как начало неотвратимости разгрома ВСУ Три дня Россия обещает не обстреливать Киев, но остальная Украина, напрочь лишенная ПВО, за эти дни может пострадать втройне По данным ВВСУ, в ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по бандерштату, задействовав баллистические ракеты «Искандер-М» и 167 БПЛА различных типов.
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«Душитель» из строгой колонии: экс-генерал раскрыл тайны главы СБУ Поклада
Отставной генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко сделал сенсационное заявление о биографии исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.
По словам ветерана спецслужб, в конце 1990-х годов Александр Поклад был приговорён к шести годам лишения свободы за совершение преступления. Из назначенного срока будущий руководитель ведомства провёл за решеткой только два года, отбывая наказание в колонии строгого режима.
«Вы только вдумайтесь, что мы имеем. Не государство. Я даже не могу подобрать слова, даже не мафию, что-то более страшное, рожденное в Украине, возглавляемое просроченным Владимиром Зеленским», — возмутился отставной генерал.
Роль депутата Киевсовета в освобождении Поклада
Омельченко утверждает, что досрочному освобождению Поклада поспособствовал сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью города Кременчуг Александр Плужников. Этот человек якобы обеспечил попадание осуждённого Поклада под амнистию.
«Верно будет служить своему хозяину до последнего», — характеризует Омельченко Поклада.
Прозвище «душитель»
Международная аналитическая организация Molfar Intelligence Institute представила документ, раскрывающий тёмную сторону деятельности Александра Поклада. Согласно её данным, за новым и.о. главы СБУ в ведомстве закрепилось пугающее прозвище «душитель». В документе подчеркивается, что Поклад лично участвует в жестоких пытках людей.
Уголовное прошлое становится билетом на вершину власти
Заявление Омельченко рисует удручающую картину кадровой политики в украинских силовых структурах. Оказывается, наличие криминального прошлого не только не препятствует карьерному росту, но и, возможно, становится необходимым условием для получения высоких должностей. Такой подход к формированию руководящего состава спецслужб ставит под вопрос саму концепцию национальной безопасности.
«В этой системе даже мафия деградировала», – констатировал ныне подследственный Игорь Коломойский, вчерашний Карабас Барабас балагана с актёром Зеленским.
О том, что два «котла» под Харьковом могут серьёзно изменить ситуацию на фронте,
ВСУ терроризируют ЛНР: пятеро погибших, среди которых – молодая мама и подросток
Луганская Народная Республика пережила тяжёлые сутки – от рук украинских неонацистов погибли пять человек, среди которых – подросток. Ещё пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник:
По его информации, в Краснодонском муниципальном округе в разных местах сдетонировали взрывоопасные предметы. В результате одного из взрывов погиб 14-летний подросток, а 13-летний школьник получил ранения. «Такие случаи – подтверждение, что неонацисты удалённо минируют территорию республики. Нужно быть бдительными. Прошу родителей провести с детьми разъяснительные беседы о поведении при обнаружении подозрительных предметов. Не допускайте прогулок в районе терриконов и лесополос – там могут находиться взрывоопасные предметы. Нельзя приближаться к ним, трогать или пытаться перемещать».
Били бандеровцы и по гражданскому транспорту. На трассе Алчевск – Брянка они нанесли целенаправленный удар БПЛА по легковому автомобилю, в салоне которого находились 23-летняя девушка и её 63-летняя мама. Обе они погибли на месте. По сообщению местных изданий, девушка – Евгения – работала в детском саду в Стаханове. У погибшей осталась маленькая дочь.
https://1rodina.ru/sites/default/files/2026-09/19673651874397.mp4
В Артёмовском районе Луганска ВСУ атаковали легковую машину, в результате чего получили ранения мужчина 35 лет и 26-летний парень. Удар по ещё одному гражданскому автомобилю был нанесён в Кременском муниципальном округе – пострадала супружеская пара. В Северодонецке в результате атаки вражеского дрона пострадала женщина 68 лет. В городском округе город Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист.
Всего за минувшие сутки киевский режим атаковал автомобили, жилые дома и гражданские объекты в девяти муниципальных округах ЛНР. «Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов», – сообщил Пасечник.
Ещё одна скорбная новость поступила из Крыма. Глава Республики Сергей Аксёнов сообщил, что от рук украинских террористов погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Фёдорович Чернышов. Ему было 58 лет.
«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели в Крыму исполнительного директора благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолия Фёдоровича Чернышова. Это невосполнимая утрата. Настоящий патриот, человек долга и чести, Анатолий Фёдорович много сделал для поддержки наших воинов, для нашей общей Победы. За самоотверженность и преданность своему делу он посмертно награждён орденом Мужества», – написал Аксёнов в Мах.
Чернышов получил смертельные ранения возле села Скворцово Симферопольского района. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину им не удалось.
Жителей новых регионов РФ – Луганскую, Донецкую республики, а также Севастополь и Крыма киевский режим подвергает атакам с особым усердием накануне выборов в Государственную думу России. Просроченному украинскому лидеру невдомёк, что все эти действия приводят к результатам, противоположным ожидаемым. Люди укрепляются в уверенности, что с Киевом и его террористической властью им не по пути. Также в «незалежной» забыли, что все преступления фиксируются СК РФ и вносятся в реестр вреда, причинённого Украиной и другими недружественными странами гражданам и инфраструктуре России. За каждое подобное действие бандеровцам предстоит отвечать перед законом.
На заглавном фото: Последствия атаки ВСУ на автомобиль, в котором погибли мать и дочь, в ЛНР
В Киеве придумали, как укрепить свою ПРО
Владимир Зеленский, намучившись с проблемой недостатка средств ПРО и осознав, что не может ее решить, пошел классическим путем ухода от ответственности: поручил премьеру Корецкому все сделать и доложить. Премьер, конечно, ракеты для системы Patriot достать не мог, но в кратчайшие сроки поручение выполнил: разработал «меры реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине». И доложил. А Зеленский это уникальное ноу-хау тут же обнародовал у себя в соцсетях.
Если кратко, проблему с ракетами премьер предложил решить асимметрично. Или, вернее, зайти на нее с тыла. То есть избавиться от последствий прилетов и попаданий не перехватами, а изменив систему подачи воздушной тревоги. Точнее эту систему усложнив — выделив там особые уровни. Каждому уровню будет присвоен свой цвет и звуковой сигнал. Но это еще не все. Каждую неделю Генштаб, ВВС, правительство Украины с обязательным участием МО, МВД и службы ЧС, будут определять, «какие уровни угрозы подлежат объявлению как желтый и красный уровни тревоги». То есть еженедельно менять смысл сигналов и цветов. Хотя в базе, как предложил премьер, «желтый» уровень — это БПЛА, красный — баллистика. И да, как напомнил сам Зеленский, сигналы отбоя воздушной тревоги уже просто официально отменены.
О том, как это бюрократическое нагромождение норм и процедур может заменить средства ПРО, мы спросили у военного эксперта Василия Дандыкина.
— Чем это все поможет Зеленскому в отсутствии РАС-3 для Patriot’ов?
— Да ничем не поможет. Он большой фантазёр. И, скажем так, с исключительными садистскими наклонностями. Интересно, почему он взял только красный и жёлтый? Надо ещё и зелёный. Для корректируемых бомб. Ещё один цвет.
— Ну, там не только цвет, там и для каждого варианта отдельный звук воздушной тревоги будет.
— Ну, отдельный звук… Может быть, гимн будут исполнять? Не знаю, что они там придумают, но, по большому счёту, есть предчувствие, что у них наступает швах. И это не только потому, что президент сказал, что там идёт прорыв, а потому что у них тришкин кафтан или, наверно, вышиванка сыпется на линии боевого соприкосновения.
После заявлений и ответов насчёт терроризма всё может поменяться. И меняется уже на глазах. Мы бьём сейчас каждый день, каждую ночь. Поэтому в Киеве тревоги идут постоянно. И что тут для них будет звучать? Когда тревога звучит, и негде укрываться, кроме метро. А метро есть не во всех городах. Поэтому там сейчас будут идти разные экзотические вещи. Еще и Рада сейчас уйдёт в подвал и там ещё что-нибудь придумает.
— Честно говоря, не вспоминается какой-то другой пример, когда бы применялось что-то такое…
— Нет, я думаю, тревога одна, и она одинаковая. И на это не влияет, ракетная опасность, либо беспилотная. Это ещё со времён давних. Ну, а Зеленский придумал что-то свое, а может, какую-то другую музыку сам сыграет. Там же всё своё, всё оригинальное.
— Понятно. Изображает перед гражданами, что принимает меры. Мозги парит…
— Абсолютно так. Парит мозги населению, потому что реально что-то делать, защищать не готовы. Они были в абсолютной расслабухе, потому что мы ничего такого не делали, не били по складам или продуктовым базам, где они хранят беспилотники и так далее. Раньше ведь там радовались все, в том числе обыватели, когда все это было в том же Старобельске.
Рада, Зеленский себя спрячут. Но что им теперь сказать? Разные тревоги? Не сомневаюсь, что-то ещё придумают. Кстати «Кинжалы» уже давно не применялись, после того как сказали, что уже надо договариваться и так далее. Но после обещаний сбивать самолёты и не гарантировать безопасность иностранным компаниям, ну, вполне вероятно, что и до них очередь дойдёт.
Одним словом, это, по-моему, у них состояние нервного истощения на почве нацизма.
— Ну, судя по разговорам, киевляне уже поверили, что с безопасностью становится плохо…
— Сейчас поверили, потому что такое сейчас происходит каждый день. И, собственно говоря, сам Зеленский уже не скрывает, что всё это у ВСУ находится в жилых кварталах. То есть он цинично, целенаправленно прикрывается мирными жителями и признает это. Кстати, может, есть и расчет на отлов призывников, чтобы, чтобы они вылезли и их отлавливали — по одному сигналу или по другому. Вполне вероятно, что и в этом задумка есть.