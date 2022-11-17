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Шарунас Ясикявичюс: «Никола Калинич проявил неуважение к команде»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Анадолу Эфеса» (86:96) объяснил, за что он прогнал форварда Николу Калинича со скамейки запасных и отправил в раздевалку во время третьей четверти.

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