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Министерство обороны Молдавии находится под внешним управлением

Министерство обороны Молдавии находится под внешним управлением

Бывший министр обороны Молдавии Павел Войку заявил, что Министерство обороны республики фактически управляется извне.

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