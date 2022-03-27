НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сопли экс-совков про кисельные берега и молочные зубы12 продуктов, кот...
  • Savchenko Evgeni
    Авторша этого высера тупая овца больная псакой головного мозгаИ мороженое тоже…...
  • Анатолий Гусев
    Походу ты точно знаешь вкус блевотины. Только не в СССР. После. И не в России. Жри и дальше, только нам на втюхивай.И мороженое тоже…...

20 фруктов и овощей, которые забыли, что они растения

20 фруктов и овощей, которые забыли, что они растения

Иногда природа любит с нами пошутить, и делает это самыми неожиданными способами. Например, на этот раз она создала привычные нам продукты питания в виде других несъедобных предметов… Нужно отметить, что получилось весьма забавно и необычно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх