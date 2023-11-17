Жительницу Шымкента оштрафовали за незаконные религиозные уроки

Полиция Казахстана привлекла к ответственности жительницу Шымкента за незаконные религиозные уроки. В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму обнаружили 30-летнюю женщину, которая незаконно преподавала религиозные уроки детям, сообщает Polisia.
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