В Крыму перекрыли проезд из Алушты в Симферополь через Ангарский перевал

В Крыму временно перекрыли проезд из Алушты в сторону Симферополя через Ангарский перевал."Проезд в направлении города Симферополь через Ангарский перевал временно закрыт для всех видов транспорта", – сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева телеграм-канале.
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