Используя системы дистанционного минирования «Земледелие», ВС РФ сокращают возможности для подхода резервов ВСУ к Авдеевке

Одной из главных задач Вооруженных сил Российской Федерации на Авдеевском направлении, помимо собственно штурма украинских позиций в черте города и его окрестностях, является воспрепятствование переброске резервов ВСУ на Авдеевский участок.
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