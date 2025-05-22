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Царьград

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Нелегальных мигрантов поймали в теплицах Аргаяшского района

Нелегальных мигрантов поймали в теплицах Аргаяшского района

Силовики провели рейды в рамках специальной операции.На третий день спецоперации "Нелегальный мигрант" сотрудники миграционного управления совместно с бойцами Росгвардии провели проверку в тепличных хозяйствах Аргаяшского района.

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