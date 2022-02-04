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Джейсон Браун: «В фигурном катании много законодателей мод, которые двигают вперед технический аспект. А я стараюсь убедить, что надо улучшать чувство артистизма»

Американский фигурист Джейсон Браун поделился мнением о технике и артистизме в фигурном катании. – Мне кажется удивительным, какой технический контент сейчас делают люди, они двигают спорт вперед.

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