Создает хаос: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

Сотрудники королевского двора дали принцу Гарри и его дяде принцу Эндрю издевательское прозвище «Герцоги Хазард» (Hazard — в переводе с английского «опасность») из-за постоянных проблем, которые они создают монархии.
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