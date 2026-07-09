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Пятый канал

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Создает хаос: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

Создает хаос: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

Сотрудники королевского двора дали принцу Гарри и его дяде принцу Эндрю издевательское прозвище «Герцоги Хазард» (Hazard — в переводе с английского «опасность») из-за постоянных проблем, которые они создают монархии.

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