В магазин "Орхидея 2" на постоянную работу требуется грузчик. Со всеми вопросами обращаться по телефону: 8-906-408-47-40 Галина Викторовна.
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В магазин "Орхидея 2" на постоянную работу требуется грузчик. Со всеми вопросами обращаться по телефону: 8-906-408-47-40 Галина Викторовна.