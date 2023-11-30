Пашиняну предрекли незавидную участь из-за "неразборчивых" связей: "Адмирал Ушаков" не шутил

Армения и Великобритания подписали программу двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Пользователи соцсетей, узнав об этом, стали объяснять, как это может аукнуться Еревану28 ноября в Лондоне состоялись 6 армяно-британские оборонные стратегические консультации, на которых поднимались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
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