Пашиняну предрекли незавидную участь из-за "неразборчивых" связей: "Адмирал Ушаков" не шутил

Армения и Великобритания подписали программу двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Пользователи соцсетей, узнав об этом, стали объяснять, как это может аукнуться Еревану28 ноября в Лондоне состоялись 6 армяно-британские оборонные стратегические консультации, на которых поднимались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.