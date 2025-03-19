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В Турции задержан мэр Стамбула — главный конкурент Эрдогана на выборах

В Турции задержан мэр Стамбула — главный конкурент Эрдогана на выборах

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, известный своими оппозиционными взглядами и считающийся главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержан в рамках антикоррупционного разбирательства.

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