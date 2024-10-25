"Никаких проблем": Кудряшов – о бое с Родригесом на "Бойцовском клубе РЕН ТВ"

Российский боксер Дмитрий Кудряшов после победы нокаутом над бразильцем Фернандо Родригесом в главном бою в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" заявил, что был рад одержать досрочную победу в поединке.
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