Политолог: Германия не заинтересована в поимке виновников диверсии на "Потоках"

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Новые детали дела по диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также сбежавший на родину подозреваемый демонстрируют попытки немецкой стороны скрыть происходившее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии