БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хорватские усташи против человечества и человечности

Хорватские усташи против человечества и человечности

Лидер усташей Антен Павелич «зигует» на фоне хорватского флага В предыдущей статье мы говорили об исторической судьбе сербов и хорватов, о том, как они оказались в одном государстве, появлении националистической организации усташей, их террористической деятельности, участии в убийстве короля Югославии Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Луи Барту.

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