Политика как он...
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Политика как она есть

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Украина остается в одиночестве: "союзники" бегут от нее как ошпаренные

Украина остается в одиночестве: "союзники" бегут от нее как ошпаренные

  Политика в принципе непредсказуема, но можно с уверенностью сказать, что мало кто предвидел столь резкий спад поддержки Украины среди польских правых.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кто из читателей приведёт пример очень выгодных результатов войн Российской империи для неё после окончания. Кроме результатов ВОВ. Да и результаты ВОВ не так однозначны. И вот учитывая всё это , попытаться предсказать результаты вот этой &quot;операции&quot;. Невольно призадумаешься.
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1 м.
Артур Будаев
Всегда найдётся идиот, который будет поддерживать окраину на плаву. Тот же Трамп хотел продавать, да и продаёт европейцам оружие для передаче его окраине
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... точнее, мерзкобриты...
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1 м.