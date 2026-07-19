Украина остается в одиночестве: "союзники" бегут от нее как ошпаренные

АС

Анатолий Страшко

Кто из читателей приведёт пример очень выгодных результатов войн Российской империи для неё после окончания. Кроме результатов ВОВ. Да и результаты ВОВ не так однозначны. И вот учитывая всё это , попытаться предсказать результаты вот этой "операции". Невольно призадумаешься.