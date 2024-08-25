ХДС/ХСС укрепили свои позиции перед грядущими выборами

Блок ХДС/ХСС смог увеличить свою популярность среди избирателей перед грядущими федеральными выборами в Германии на один процентный пункт по сравнению с результатами предыдущей недели, 25 августа пишет газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на результаты опроса Sonntagstrend, проведенного институтом изучения общественного мнения Insa.
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