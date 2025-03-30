Китай в ярости от сближения РФ и США. Си планирует отменить визит на День Победы: «INSIDER-T»

По информации из осведомленных источников, Китай обеспокоен тем, что его позиция игнорируется в диалоге между Россией и Соединенными Штатами, что ставит под вопрос запланированный визит Си Цзиньпина в Москву.
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