Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«По Москве полетят «Таурусы»: в Британии раскрыли планы ястребов

«По Москве полетят «Таурусы»: в Британии раскрыли планы ястребов

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире видеоблога The Duran заявил, что европейские сторонники жесткой линии намеренно подталкивают ситуацию к неконтролируемой эскалации через поставки опасного оружия Украине.

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