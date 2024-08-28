Турагент Арутюнов: получить компенсацию за испорченный водорослями отдых в Анапе нереально

Лето подходит к концу, а вместе с ним и надежды на идеальный пляжный отдых на Черном море. Цветущая вода, неприятный запах, водоросли, липнущие к ногам… Знакомо? К сожалению, получить компенсацию за такой “сюрприз” будет непросто, предупреждает турагент Дмитрий Арутюнов.