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Аргументы и Факты

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Мирошник: за неделю из-за атак ВСУ на клады WB пострадали 18 сотрудников

Мирошник: за неделю из-за атак ВСУ на клады WB пострадали 18 сотрудников

В течение недели в результате атак украинских дронов на логистические комплексы Wildberries пострадали около двух десятков сотрудников компании, известно об одном погибшем, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

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