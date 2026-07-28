Мирошник: за неделю из-за атак ВСУ на клады WB пострадали 18 сотрудников

В течение недели в результате атак украинских дронов на логистические комплексы Wildberries пострадали около двух десятков сотрудников компании, известно об одном погибшем, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
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