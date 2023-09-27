Россиянам назвали самые доступные автомобили

Самой доступной для россиян оказалась Lada Granta стоимостью от 699,9 до 865,9 тысячи рублей, за ней следует внедорожник Lada Niva Legend (829,9 — 850 тысяч рублей), на третьем месте оказался внедорожник УАЗ «Хантер» (1,39 — 1,45 миллиона рублей).