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Россиянам назвали самые доступные автомобили

Россиянам назвали самые доступные автомобили

Самой доступной для россиян оказалась Lada Granta стоимостью от 699,9 до 865,9 тысячи рублей, за ней следует внедорожник Lada Niva Legend (829,9 — 850 тысяч рублей), на третьем месте оказался внедорожник УАЗ «Хантер» (1,39 — 1,45 миллиона рублей).

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