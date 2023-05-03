Телеканал CTV: два воевавших на стороне Украины канадца погибли в боях за город Артемовск

Два иностранных наемника, воевавшие на стороне Украины, погибли в боях за город Артемовск. Канадский телеканал CTV передал информацию о гибели в Бахмуте (в России город называют Артемовск) 21-летнего Коула Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнего Кайла Портера из провинции Альберта.
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