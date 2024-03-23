Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Майор ВСУ жалуется, что немцы все еще помнят войну с Россией

Майор ВСУ жалуется, что немцы все еще помнят войну с Россией

Политнавигатор Германия не даёт Украине ракеты «Таурус», потому что в её народе ещё жива память о Второй мировой войне.

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Комментарии
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Елизавета Белая
И вы будете помнить! Долго, долго будете помнить. Если кто то из вас нацистов в живых останется.
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