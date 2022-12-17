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РИА Новости: Российский спецназ сорвал побег женщин-заключённых из мариупольской тюрьмы

РИА Новости: Российский спецназ сорвал побег женщин-заключённых из мариупольской тюрьмы

Подразделения специального назначения ВС РФ успешно не допустили попытку женщин-заключённых организовать массовый побег из одного из расположенных на территории города Мариуполь исправительного учреждения, брошенного украинским правительством.

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