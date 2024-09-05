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Посол России обвинил США в зачистке информационного пространства

Посол России обвинил США в зачистке информационного пространства

Россия всегда уважала выбор американцев и не вмешивалась в выборы в США, однако Демократическая партия страны санкциями против РФ зачищает информационное пространство и перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи.

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