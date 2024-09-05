Россия всегда уважала выбор американцев и не вмешивалась в выборы в США, однако Демократическая партия страны санкциями против РФ зачищает информационное пространство и перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии