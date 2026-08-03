Apple могут запретить в России — ФАС возбудила дело против корпорации из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения Донецкая группа новостей.
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Apple могут запретить в России — ФАС возбудила дело против корпорации из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения Донецкая группа новостей.
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