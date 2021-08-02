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Более 1000 паломников и жителей Нагорного Карабаха за неделю посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Более 1000 паломников и жителей Нагорного Карабаха за неделю посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Военнослужащие российского миротворческого контингента накануне посещений паломников регулярно обеспечивают безопасность посещения монастыря, находящегося вблизи линии разграничения сторон.

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