Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к бойцам ВС РФ, освободившим населенные пункты Доброполье, Сергеевка, Алексеево-Дружковка в ДНР и Великомихайловка Днепропетровской области.
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