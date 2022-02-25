В Тюмени сотрудники полиции провели благотворительную акцию

В рамках Всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени совместно с волонтерами посетили многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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