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В Тюмени сотрудники полиции провели благотворительную акцию

В Тюмени сотрудники полиции провели благотворительную акцию

В рамках Всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени совместно с волонтерами посетили многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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