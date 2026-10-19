Дружина из Вологодской области победила на своей площадке со счётом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Встречались команды, занимающие третье и четвёртое места в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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