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ВС РФ нанесли удар по базе под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

ВС РФ нанесли удар по базе под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Вооруженные силы России накануне вечером нанесли удар по войсковой части под Чугуевом Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали солдат ВСУ, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 25 ноября в Telegram-канале.

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