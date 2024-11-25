ВС РФ нанесли удар по базе под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Вооруженные силы России накануне вечером нанесли удар по войсковой части под Чугуевом Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали солдат ВСУ, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 25 ноября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии