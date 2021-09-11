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Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Роуминг на территории Союзного государства России и Белоруссии будет отменен. Это предусматривает одна из 28 союзных программ, подписанных сегодня в Минске российским и белорусским премьер-министрами Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

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