Собянин рассказал о новых объектах культуры в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина С начала текущего года в Москве построено шесть зданий для различных учреждений культуры, в том числе четыре культурно-просветительских центра, а также новый музейный комплекс Третьяковской галереи.
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