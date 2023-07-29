Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

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Sergey Ivanov

Если Главнокомандующий- бездарь- то его и надо сместить! Иначе он сначала погубит армию, а потом и государство. А если он действует правильно и другого пути нет- то и надо идти этим путем! До победы! Но для этого народ должен знать ПРАВДУ. Потому, что за нее он идет умирать под пули врага.