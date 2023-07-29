Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова? Россия - добрая душа, потому кукарекать в её адрес можно долго.
Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Если Главнокомандующий- бездарь- то его и надо сместить! Иначе он сначала погубит армию, а потом и государство. А если он действует правильно и другого пути нет- то и надо идти этим путем! До победы! Но для этого народ должен знать ПРАВДУ. Потому, что за нее он идет умирать под пули врага.
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8 час.
М
Мария
Согласна, если бездарь. Но это не случай с Путиным. Мы имеем дело с интеллектуально одарённым человеком.
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
и можно поинтересоваться, в чем его одаренность? И сразу второй вопрос: А был бы он вот таким "одаренным", если бы не был президентом?
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4 час.
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