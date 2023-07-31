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Ив Понc присоединился к сборной Франции. У Матиаса Лессора проблемы с голеностопом

Защитник «Жироны» Ив Понc присоединился к сборной Франции. Понс призван заменить центрового «Панатинаикоса» Матиаса Лессора, у которого проблемы с голеностопным суставом.

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