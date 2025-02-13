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Царьград

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Учёный рассказал, что может стать причиной новой пандемии

Учёный рассказал, что может стать причиной новой пандемии

Особенную опасность представляют мутации, изменяющие бактерии и вирусы.Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук и глава клинико-диагностической лаборатории, поделился своими опасениями относительно возможных новых пандемий, представляющих угрозу для человечества.

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