Трамп признался, что общаться с Зеленским слишком трудно

Украина, не имея никаких преимуществ, отказалась от сделки с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не ожидал такой несговорчивости от украинского лидера Владимира Зеленского.
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