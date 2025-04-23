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Трамп признался, что общаться с Зеленским слишком трудно

Трамп признался, что общаться с Зеленским слишком трудно

Украина, не имея никаких преимуществ, отказалась от сделки с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не ожидал такой несговорчивости от украинского лидера Владимира Зеленского.

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