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«Реал» сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании 11 января, «Барселона» с «Бетисом» – 12-го. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

Стал известен порядок полуфинальных матчей Суперкубка Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в январе 2023 года.

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