Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Мария
    "Пара гнедых.....что ж Вы бредёте усталой рысцою и навеваете грусть на других? Были и Вы рысаками когда-то, и кучеров...Встреча Зеленског...
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NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

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