В парке “Южные культуры” сейчас цветут: Сакуры, азалии, глицинии, рододендроны, камелии, вейгелы и розы.
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В парке “Южные культуры” сейчас цветут: Сакуры, азалии, глицинии, рододендроны, камелии, вейгелы и розы.