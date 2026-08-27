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Журнал «Профиль»

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Моряки ВМС США рискуют остаться без жалования из-за войны с Ираном – Guardian

Военная операция США против Ирана создала острую нехватку средств в американских вооруженных силах и вынудила Военно-морские силы (ВМС) перераспределять деньги из фонда денежного довольствия на текущие боевые нужды.

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