Моряки ВМС США рискуют остаться без жалования из-за войны с Ираном – Guardian

Военная операция США против Ирана создала острую нехватку средств в американских вооруженных силах и вынудила Военно-морские силы (ВМС) перераспределять деньги из фонда денежного довольствия на текущие боевые нужды.
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