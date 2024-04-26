СМИ: фигурант дела замминистра обороны РФ отказался от сделки со следствием

Источники издания "Коммерсантъ" утверждают, что следствие предлагало бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, освобождение от уголовной ответственности в обмен на сделку со следствием.