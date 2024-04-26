Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    И что дальше?В России предложи...
  • Александр Ляшенко
    "Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки и военной техникой в районе Удачного в Донецкой Наро...Что случилось к э...
  • Игорь Овчаренко
    Зло - это отсутствие Бога......"Зло не существуе...

СМИ: фигурант дела замминистра обороны РФ отказался от сделки со следствием

СМИ: фигурант дела замминистра обороны РФ отказался от сделки со следствием

Источники издания "Коммерсантъ" утверждают, что следствие предлагало бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, освобождение от уголовной ответственности в обмен на сделку со следствием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх