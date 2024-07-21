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Царьград

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О гибели иностранцев на Украине не принято громко говорить. Но после очередного удара по бункеру что-то пошло не так

О гибели иностранцев на Украине не принято громко говорить. Но после очередного удара по бункеру что-то пошло не так

Дипломат из США, умерший в Киеве, оказался военным советником Ричардом Кирлином. Он занимался контролем над поставками вооружений.

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