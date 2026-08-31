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Севастополец украл на пляже вещи отдыхающего

Севастополец украл на пляже вещи отдыхающего

В Севастополе правоохранители задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в хищении имущества с пляжа.

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