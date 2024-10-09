В Оренбургской области состоялся конкурс «Юные инспекторы дорожного движения»

Традиционный конкурс «Юные инспекторы дорожного движения» вновь собрал пятиклассников, чтобы выяснить, кто же знает ПДД лучше всех? Основная цель конкурса - не только вовлечение учащихся в отряды Юных инспекторов движения, но и повышение интереса детей к изучению Правил дорожного движения и здоровому образу жизни.
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