В Оренбургской области состоялся конкурс «Юные инспекторы дорожного движения»

Традиционный конкурс «Юные инспекторы дорожного движения» вновь собрал пятиклассников, чтобы выяснить, кто же знает ПДД лучше всех? Основная цель конкурса - не только вовлечение учащихся в отряды Юных инспекторов движения, но и повышение интереса детей к изучению Правил дорожного движения и здоровому образу жизни.