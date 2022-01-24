ДНИ

89 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина
    а с какого резона одна должна хотеть его знать?"Знать не хочу!":...
  • Алексей Андреевич
    вот и "заработали" )ТЦ "Калита" в Мос...
  • Алексей Тан
    Пусть лучше пророчествует... про отношения Израиль - Палестина .... по заранее продуманным планам... это у них (иудее...Вассерман предупр...

Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?

Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх