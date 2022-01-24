Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.
Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.
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