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Спорт Уик-Энд

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Мбаппе-старший забил гол, а Мбаппе-младший получил красную карточку. У Холанда - 59 голов в 59 матчах

Мбаппе-старший забил гол, а Мбаппе-младший получил красную карточку. У Холанда - 59 голов в 59 матчах

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Общий этап. 1-й тур Вчера шестью матчами стартовал Общий этап Лиги чемпионов.

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